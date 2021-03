Baseball e softball: rinviato l’inizio dei campionati 2021 (Di giovedì 25 marzo 2021) Sembra di ritornare indietro di un anno per quanto riguarda Baseball e softball. Il Consiglio Federale, infatti, ha deciso per il rinvio dei campionati di Serie A1, in considerazione anche delle norme che non consentono una preparazione ideale alle squadre. Il divieto di disputare partite amichevoli e di effettuare allenamenti congiunti, infatti, è stato prorogato fino al 7 aprile, con il 30 dello stesso mese quale limite per prestiti e doppi tesseramenti. Come detto, le massime serie sono state rimandate nel loro inizio, che era previsto il 25 aprile. A questo scopo, è stato deciso dal Consiglio Federale che le società verranno convocate per fare il punto della situazione e metter mano a una nuova data di inizio. Resta ora da capire se verrà confermata la cervellotica nuova formula del campionato venturo, almeno per il ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Sembra di ritornare indietro di un anno per quanto riguarda. Il Consiglio Federale, infatti, ha deciso per il rinvio deidi Serie A1, in considerazione anche delle norme che non consentono una preparazione ideale alle squadre. Il divieto di disputare partite amichevoli e di effettuare allenamenti congiunti, infatti, è stato prorogato fino al 7 aprile, con il 30 dello stesso mese quale limite per prestiti e doppi tesseramenti. Come detto, le massime serie sono state rimandate nel loro inizio, che era previsto il 25 aprile. A questo scopo, è stato deciso dal Consiglio Federale che le società verranno convocate per fare il punto della situazione e metter mano a una nuova data di inizio. Resta ora da capire se verrà confermata la cervellotica nuova formula del campionato venturo, almeno per il ...

