Ashley Tisdale è diventata mamma di una bambina

(Di giovedì 25 marzo 2021)! L'attrice conosciuta per il ruolo di Sharpay Evans ha pubblicato la prima foto Tvserial.it.

Ultime Notizie dalla rete : Ashley Tisdale

Così anche, la star di High School Musical ha dato il benvenuto a una bambina, che lei e il marito Christopher French hanno deciso di chiamare Jupiter Iris. Un nome molto particolare: ...Il 23 marzo non è diventata mamma solo Chiara Ferragni ma anche, che 24 ore dopo ha svelato la bella notizia con un post Instagram. La star di High School Musical ha dato il benvenuto a una bambina, che lei e il marito Christopher French hanno ...Ashley Tisdale è diventata mamma per la prima volta: il magnifico annuncio è arrivato attraverso i canali social. Il post è davvero commovente. E’ diventata mamma per la prima: Ashley Tisdale l’ha ...L’attrice e cantante americana, lanciata dal ruolo di Sharpay nella serie di film di High School Musical, e il marito Christopher French sono ...