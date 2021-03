Appuntamenti macroeconomici del 25 marzo 2021

Advertising

Teleborsa

Giovedì 25/03/2021 08:00 Germania : Indice GFK (atteso - 11,9 punti; preced. - 12,7 punti) 08:45 Francia : Fiducia imprese, mensile (atteso 98 punti; preced. 97 punti) 09:00 Spagna : Prezzi produzione,...Mercoledì 24/03/2021 01:30 Giappone : PMI manifatturiero (preced. 51,4 punti) 08:00 Regno Unito : Prezzi consumo, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,7%) 08:00 Regno Unito : Prezzi consumo, mensile (.... *Il FTSE MIB segna -0,2%, il FTSE Italia All-Share -0,2%, il FTSE Italia Mid Cap -0,1%, il FTSE Italia STAR +0,1%. BTP e spread in miglioramento.* Il rendimento del decennale segna 0,60% (chiusura p ...In assenza di importanti market movers, il cambio EUR/USD resta per il momento stabile poco sopra il primo supporto a 1,19. La tendenza resta ribassista.