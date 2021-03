Vittoria Lucia Ferragni | ecco perché è nata illuminata da una luce viola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 marzo 2021)ieri 23 marzo alla clinica Mangigalli di Milano. Una neobellissima, che in migliaia “hanno accolto” con amore sui social. Mamma Chiarae papà Fedez, emozionati, hanno postato le foto della piccola e proprio per quanto riguarda la prima, in molti si sono chiesti che cosa sia quellache vira verso il rosa e illumina il viso della piccola. Ebbene, si tratta dibiodinamica che è una soluzione innovativa per il miglioramento dell’ambientazione delle sale parto, ed uno strumento tecnologicamente avanzato per la cromoterapia. Con questa tecnica, gli ambienti diventano molto più rilassanti, con effetti benefici sulle emozioni della partoriente e del personale che la accompagna in tutte le fasi del parto. ...