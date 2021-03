Viaggiare si può. Anche per turismo all’estero, anche partendo dalla zona rossa (ma con dei limiti) (Di mercoledì 24 marzo 2021) I viaggi all’estero per turismo si possono fare. anche partendo dalla zona rossa. Spostarsi e Viaggiare sembra sia diventato impossibile. Ma non è così. È vero siamo tutti piuttosto confusi su quello che si può o non può fare, ma adesso arriva la risposta ufficiale dal Viminale alla domanda che tutti ci poniamo. Chiaramente ci sono delle regole da seguire, ma il periodo è quel che è, e anche solo l’idea di poterlo fare non solo per motivi di lavoro, di salute o per ragioni di assoluta urgenza, è già moltissimo. Leggi anche › Digital Green certificate, un pass per tornare a ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 24 marzo 2021) I viaggipersi possono fare.. Spostarsi esembra sia diventato impossibile. Ma non è così. È vero siamo tutti piuttosto confusi su quello che si può o non può fare, ma adesso arriva la risposta ufficiale dal Viminale alla domanda che tutti ci poniamo. Chiaramente ci sono delle regole da seguire, ma il periodo è quel che è, esolo l’idea di poterlo fare non solo per motivi di lavoro, di salute o per ragioni di assoluta urgenza, è già moltissimo. Leggi› Digital Green certificate, un pass per tornare a ...

Advertising

sole24ore : Astoi: si può viaggiare all’estero per turismo anche partendo da zona rossa - Jade_saurus : RT @PaolaTwentynine: @Palazzo_Chigi Bella presa in giro, non ci permettete di vedere i nostri #congiuntifuoriregione ma si può viaggiare a… - beacrispis : RT @MarcoTosatti: (2/2) In Germania si obbligano i cittadini ad indossare la mascherina in auto se a fianco c'è un'altra persona. Il resto… - CaroloScali : RT @MarcoTosatti: (2/2) In Germania si obbligano i cittadini ad indossare la mascherina in auto se a fianco c'è un'altra persona. Il resto… - Mariagenn59 : @44Gringa Non siamo in ''Lookdown nazionale'' come e' stato nel marzo 2020 ma siamo in zone... (gialle rosse aranci… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggiare può Un viaggio gustoso in Media Valtellina alla scoperta di sapori tipici e ricette antiche ... in cui siamo tutti in casa in attesa di poter ritornare a viaggiare, quale occasione migliore per ... infatti, una propria ricetta con diverse varianti, ad esempio: agli ingredienti base può essere ...

Al via il 4° concorso fotografico nazionale "Fotografia e mondo del lavoro" dedicato al turismo Tornare a viaggiare, come dice il tema di questo concorso, è una grande speranza, è una di quelle ... Ogni partecipante può inviare al massimo 3 foto singole o un racconto per immagini costituito da un ...

Ius soli, un libro svela i falsi miti sulla riforma della cittadinanza La Repubblica ... in cui siamo tutti in casa in attesa di poter ritornare a, quale occasione migliore per ... infatti, una propria ricetta con diverse varianti, ad esempio: agli ingredienti baseessere ...Tornare a, come dice il tema di questo concorso, è una grande speranza, è una di quelle ... Ogni partecipanteinviare al massimo 3 foto singole o un racconto per immagini costituito da un ...