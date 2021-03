Turchia: Draghi, 'su diritti umani no passi indietro, avanti determinati' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Non possiamo fare passi indietro sul rispetto dei diritti umani. Questo non riguarda solo la Turchia, ma tanti paesi in cui questi diritti non sono rispettati. Il rispetto dei diritti è un valore identitario europeo, non si possono ammettere passi indietro su questo. L'Ue deve continuare a lavorare anche nei confronti di alcuni suoi membri". Così il premier Mario Draghi, in Aula alla Camera per la replica. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Non possiamo faresul rispetto dei. Questo non riguarda solo la, ma tanti paesi in cui questinon sono rispettati. Il rispetto deiè un valore identitario europeo, non si possono ammetteresu questo. L'Ue deve continuare a lavorare anche nei confronti di alcuni suoi membri". Così il premier Mario, in Aula alla Camera per la replica.

