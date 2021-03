Svegliati amore mio, trama prima puntata (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 24 marzo 2021 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Svegliati amore mio, miniserie che vede Sabrina Ferilli tornare alla fiction due anni dopo L’amore strappato, che ottenne un discreto successo. Anche in questo caso, la storia è di denuncia sociale verso un fenomeno che purtroppo è noto in Italia. Nel cast della serie, oltre alla già citata Ferilli (che interpreta la protagonista, Nanà Santoro), troviamo anche Ettore Bassi (Sergio Santoro), Francesco Arca (Mimmo), Caterina Sbaraglia (Sara) e Francesco Venditti (Stefano Roversi). Svegliati amore mio, prima puntata Nanà Santoro è una parrucchiera di provincia, moglie di Sergio, operaio in acciaieria, e madre di Sara, promessa del nuoto. Dopo anni all’estero, Mimmo, amico di ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 24 marzo 2021 su Canale 5 va in onda ladimio, miniserie che vede Sabrina Ferilli tornare alla fiction due anni dopo L’strappato, che ottenne un discreto successo. Anche in questo caso, la storia è di denuncia sociale verso un fenomeno che purtroppo è noto in Italia. Nel cast della serie, oltre alla già citata Ferilli (che interpreta la protagonista, Nanà Santoro), troviamo anche Ettore Bassi (Sergio Santoro), Francesco Arca (Mimmo), Caterina Sbaraglia (Sara) e Francesco Venditti (Stefano Roversi).mio,Nanà Santoro è una parrucchiera di provincia, moglie di Sergio, operaio in acciaieria, e madre di Sara, promessa del nuoto. Dopo anni all’estero, Mimmo, amico di ...

