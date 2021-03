Strage in Colorado: il killer è un islamico di origine siriana. Figuraccia di Obama e della Harris (video) (Di mercoledì 24 marzo 2021) La polizia Usa ha identificato l’autore della Strage in un supermercato del Colorado. Si chiama Ahmad Al Aliwi Alissa, ha 21 anni, ed è un musulmano nato in Siria. Sulla vicenda, in queste ore, anche in tv si è acceso il dibattito contro la propaganda dem. In particolare, tra gli elettori repubblicani, sta spopolando il video del conduttore di Fox News Sean Hannity, che ha denunciato l’ipocrisia e il razzismo contro i bianchi dei media liberal. Un intervento che sembra adatto anche ai nostri media e alla sinistra italiana. Hannity ha chiamato in causa i media e gli esponenti politici dem. “Hanno politicizzato la Strage di lunedì, prima precipitandosi alla conclusione che era stata eseguita da un uomo bianco. Poi, passando ad attaccare la legge sulle armi dopo che l’autore della ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) La polizia Usa ha identificato l’autorein un supermercato del. Si chiama Ahmad Al Aliwi Alissa, ha 21 anni, ed è un musulmano nato in Siria. Sulla vicenda, in queste ore, anche in tv si è acceso il dibattito contro la propaganda dem. In particolare, tra gli elettori repubblicani, sta spopolando ildel conduttore di Fox News Sean Hannity, che ha denunciato l’ipocrisia e il razzismo contro i bianchi dei media liberal. Un intervento che sembra adatto anche ai nostri media e alla sinistra italiana. Hannity ha chiamato in causa i media e gli esponenti politici dem. “Hanno politicizzato ladi lunedì, prima precipitandosi alla conclusione che era stata eseguita da un uomo bianco. Poi, passando ad attaccare la legge sulle armi dopo che l’autore...

