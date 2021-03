Ronaldo-Pirlo addio? Nedved annuncia il futuro (Di mercoledì 24 marzo 2021) Negli ultimi giorni si è parlato tanto del futuro di molti protagonisti della Juventus, in particolare legati al possibile addio di Cristiano Ronaldo al termine di questa stagione. Il portoghese sarebbe desiderato da tutta la tifoseria del Real Madrid e anche la società sembrerebbe essere disposta a fare un tentativo. Oltre il centravanti, anche l’avventura di Andrea Pirlo potrebbe finire proprio durante quest’estate. Il tecnico bianconero non ha praticamente mai convinto da quando si è seduto sulla panchina e l’eliminazione dalla Champions League contro il Porto seguita poi dalla sconfitta in casa contro il Benevento hanno pesato tanto sull’ambiente. Iniziano a circolare i nomi dei possibili sostituti e in un attimo il vice presidente della Juventus Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Negli ultimi giorni si è parlato tanto deldi molti protagonisti della Juventus, in particolare legati al possibiledi Cristianoal termine di questa stagione. Il portoghese sarebbe desiderato da tutta la tifoseria del Real Madrid e anche la società sembrerebbe essere disposta a fare un tentativo. Oltre il centravanti, anche l’avventura di Andreapotrebbe finire proprio durante quest’estate. Il tecnico bianconero non ha praticamente mai convinto da quando si è seduto sulla panchina e l’eliminazione dalla Champions League contro il Porto seguita poi dalla sconfitta in casa contro il Benevento hanno pesato tanto sull’ambiente. Iniziano a circolare i nomi dei possibili sostituti e in un attimo il vice presidente della Juventus Pavelè intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ ...

