Protocollo UPI-CDP | al via selezione progetti delle Province per investire su scuole e strade

(Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Parte oggi la seconda fase di attuazione della sinergia tra l’Unioned’Italia (Upi) e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), con l’avvio del processo diattraverso cui saranno individuati iche saranno candidati dalleper ottenere l’assistenza dalla Cassa. Entro giugno si arrivera` alla definizione di un elencoopere piu` significative in termini di investimenti, innovativita` ed importanza per i territori. Dieci protocolli riguarderanno lesuperiori e dieci lee i ponti. È quanto fa sapere Cdp in una nota al termine dell’incontro promosso da Upi e Cdp con oltre 200 i funzionari e dirigenti, appuntamento che ha segnato un altro importante passo ...

... appuntamento che ha segnato un altro importante passo nell'attuazione delsiglato dal presidenteMichele de Pascale e dall'ad Cdp Fabrizio Palermo per sostenere le Province in tutto ...Dai sindacati è arrivato il via libera all'aggiornamento delfirmato lo scorso con le ... si è tenuta stamattina una riunione tra Governo, Regioni, Anci e, con la ministra per gli Affari ...È quanto fa sapere Cdp in una nota al termine dell'incontro promosso da Upi e Cdp con oltre 200 i funzionari e dirigenti delle Province, appuntamento che ha segnato un altro importante passo ...Liguria - Il Protocollo delle ANCI, delle UPI e dei Consorzi delle Autonomie locali delle Regioni alpine è stato presentato e approvato definitivamente anche dalle 6 Regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, ...