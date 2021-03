Portacontainer blocca Canale di Suez: parte il dragaggio. Petrolio a +5% (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Autorità del Canale di Suez (Sca) ha inviato ulteriori rimorchiatori e chiesto l’aiuto di altre istituzioni statali per il dragaggio e il successivo rimorchio della nave Portacontainer della Evergreen Marine Corp che da ieri mattina si è incagliata e messa di traverso nel Canale di Suez, paralizzandone il traffico marittimo. Secondo l’Authority del Canale, che hanno ricostruito l’accaduto, l’incidente del cargo Ever Given lungo 400 metri e largo 59 , partito dalla Cina con centinaia di container diretti a Rotterdam, nei Paesi Bassi, sarebbe avvenuto martedì mattina intorno alle ore 7:40 (orario locale) a causa di improvvise raffiche di vento fino a 40 nodi. L’incidente della Portacontainer nel Canale di Suez A causa ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Autorità deldi(Sca) ha inviato ulteriori rimorchiatori e chiesto l’aiuto di altre istituzioni statali per ile il successivo rimorchio della navedella Evergreen Marine Corp che da ieri mattina si è incagliata e messa di traverso neldi, paralizzandone il traffico marittimo. Secondo l’Authority del, che hanno ricostruito l’accaduto, l’incidente del cargo Ever Given lungo 400 metri e largo 59 , partito dalla Cina con centinaia di container diretti a Rotterdam, nei Paesi Bassi, sarebbe avvenuto martedì mattina intorno alle ore 7:40 (orario locale) a causa di improvvise raffiche di vento fino a 40 nodi. L’incidente dellaneldiA causa ...

