Novamont | firma con Iren accordo per bioeconomia circolare

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) -hanno siglato undi collaborazione triennale nel campo dei sistemi integrati di raccolta dei rifiuti con l'obiettivo di ridurre alla fonte i rifiuti non riciclabili e dare piena attuazione agli obiettivi della. Le due aziende, si legge in una nota, si impegnano allo sviluppo di progetti specifici per la gestione ottimizzata di manufatti e imballaggi compostabili, il loro recupero e valorizzazione insieme alla frazione organica dei rifiuti solidi negli impianti di trattamento. Accanto all'istituzione di un tavolo tecnico di lavoro finalizzato allo scambio bilaterale di informazioni, conoscenze ed esperienze, l'prevede l'organizzazione di flussi dedicati (anche di natura sperimentale) ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Novamont firma

Umbria 24 News

Questo significa che i soggetti che Jindal si è impegnata a trovare, potrebbero agire in sinergia con le attività delle altre aziende presenti nel polo, ad esempio la filiera bio. O ...... Alessandro Russo - all'atto della. Quello che faremo nascere è un impianto all'avanguardia, ... Tutto questo grazie a partnership con leader di mercato come, con cui CAP da anni ha dato ...L'interesse potrebbe concretizzarsi all’asta dell’azienda fallita. In corsa ci sono pure Eni e Novamont. E si parla della fondazione Bill Gates ...di Mar. Ros.Sottoscritto, non senza difficoltà e colpi di scena, un accordo, per alcuni sofferto, ci si ritrova a poche settimane di distanza dalla firma, in uno scenario tutto da costruire nuovamente ...