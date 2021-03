Napoli, ennesimo rimpasto: Palmieri alla Cultura e Chiodo al Welfare (Di mercoledì 24 marzo 2021) Comune di Napoli: dopo le dimissioni di Eleonora De Majo la delega alla Cultura va ad Annamaria Palmieri (attuale assessora all’Istruzione), mentre quella al Welfare è stata assegnata a Donatella Chiodo (ex presidente della Mostra d’Oltremare). Nella giornata di oggi, mercoledì 24 marzo, ci sarà l’ennesimo (e probabilmente ultimo) rimpasto all’interno della Giunta comunale di Leggi su 2anews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Comune di: dopo le dimissioni di Eleonora De Majo la delegava ad Annamaria(attuale assessora all’Istruzione), mentre quella alè stata assegnata a Donatella(ex presidente della Mostra d’Oltremare). Nella giornata di oggi, mercoledì 24 marzo, ci sarà l’(e probabilmente ultimo)all’interno della Giunta comunale di

cronacacampania : Ennesimo raid vandalico nella scuola media nel Napoletano, il sindaco: «Sconfitta per la comunità» - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale A MENTE FREDDA – Vittoria da “cento” e lode: Mertens fa vol… - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ?? Il #Napoli passeggia all'#Olimpico: ennesimo ko nei big match per la #Roma ? La #Juve… - Gabboman7 : Ennesimo big match perso. Ennesimo primo tempo regalato. Siamo delusi, amareggiati, INCAZZATI. Puoi anche perdere,… - MangaRobby : Ennesimo fallo non concesso al Napoli, ora su Ruiz... -