Monito di Draghi alle Regioni | il premier studia riaperture 

(Di mercoledì 24 marzo 2021) AGI - “Restare uniti per sconfiggere pandemia". Ripete l'appello più volte il presidente del Consigliointervenendo al Senato e alla Camera alla vigilia del Consiglio europeo che si terrà domani. Un intervento per ribadire le linee guida del governo sul piano vaccinale. Sono state somministrate “quasi 170 mila dosi al giorno" nelle prime 3 settimane di marzo, “più del doppio che nei mesi precedenti e nonostante il blocco temporaneo di AstraZeneca". L'obiettivo resta quello di vaccinare mezzo milione di persone al giorno. A partire dcategorie fragili e dagli anziani trascurati d"in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale”. "Per quanto riguarda la copertura vaccinale di coloro che hanno più di 80 anni - ha detto il- ...

... con un paragone anche con la situazione europea,ha sottolineato la differenza di avanzamento della campagna vaccinale tra le Regioni conper quelle, come la Lombardia, in cui la ...Ildi oggi di Mario('ci sono differenze regionali che sono molto difficili da accettare') va proprio in questa direzione. La verità è che la 'doppia' corsia (età e categorie) per ora ...Sono partiti prima ma abbiamo qualcosa da imparare». (Il Messaggero) Il monito alle regioni. Continua Draghi: "Persistono purtroppo differenze regionali, molto difficili da accettare, sulla copertura ...“Riaprire almeno le scuole primarie e la scuola dell'infanzia, anche nelle zone rosse, allo scadere delle attuali restrizioni, ovvero speriamo, sottolineo che è una speranza di poterlo fare, subito do ...