LIVE Oxyclean Brugge-De Panne 2021 in DIRETTA | ripresa la fuga sulla dritta di De Moeren

15.04 Il gruppo torna nelladi De, tratto particolarmente battuto dal vento. Il plotone ha aumentato l'andatura al punto dall'andare ad inglobare i fuggitivi 15.01 Il margine di vantaggio dei fuggitivi cala drasticamente: adesso è appena superiore al minuto. 14.58 Radio corsa riferisce tre abbandoni: Heinrich Haussler, Tim Declercq and Sean De Bie are out of the race.#classic —Classic-De(@de) March 24,14.56 Quella di quest'anno è la quarta edizione nel formato compresso. Dal 2018 questa corsa si disputa in un giorno anziché in tre tappe. 14.52 Questi i vincitori più anziani nella storia della ...