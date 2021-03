L’ex Maggio elogia Gattuso: “Onesto e sincero, ti carica sempre” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLe parole di Christian Maggio al Mattino: “Con Rino abbiamo giocato insieme in Nazionale, mi è sempre piaciuto. Ti carica sempre. Magari ogni tanto va fuori dalle righe, ma ci sta: è il suo carattere. Dice sempre le cose come stanno, è Onesto e sincero e questo per un giocatore è fondamentale”. Sul Napoli: “La stagione è stata altalenante, erano partiti bene, poi una serie di problemini hanno fatto in modo che la corsa si fermasse. Sono contento perché nelle ultime partita Gattuso è riuscito a far star tranquilli tutti e infatti stanno arrivando i risultati. Al Napoli serve tornare in Champions, penso che la possano fare”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLe parole di Christianal Mattino: “Con Rino abbiamo giocato insieme in Nazionale, mi èpiaciuto. Ti. Magari ogni tanto va fuori dalle righe, ma ci sta: è il suo carattere. Dicele cose come stanno, èe questo per un giocatore è fondamentale”. Sul Napoli: “La stagione è stata altalenante, erano partiti bene, poi una serie di problemini hanno fatto in modo che la corsa si fermasse. Sono contento perché nelle ultime partitaè riuscito a far star tranquilli tutti e infatti stanno arrivando i risultati. Al Napoli serve tornare in Champions, penso che la possano fare”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

