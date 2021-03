Leonardo ha 88 anni e 13 lauree, è il secondo uomo più laureato d’Italia: “E non è finita qui…” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Troia, lui si chiama Leonardo Altobelli e la sua storia fa il giro del web. Ben 88 anni appena compiuti, Leonardo è un medico in pensione che continua a dedicare la sua vita allo studio. Aggiunge al suo curriculum anche un master in Criminologia alle sue 13 lauree. Ma non si ferma qui, perchè il dottor Altobelli ha pensato bene di iscriversi anche al corso di laurea in Scienze investigative. Conosciuto e stimato a Troia non solo come medico ma anche come sindaco, e adesso aggiunge anche il titolo di essere il secondo uomo più laureato al mondo. La lista è lunga, e le soddisfazioni, probabilmente, incommensurabili: Medicina e Chirurgia conseguita a Siena nel ’69, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere, Filosofia, Archeologia, doppia laurea in Pedagogia, Agraria e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Troia, lui si chiamaAltobelli e la sua storia fa il giro del web. Ben 88appena compiuti,è un medico in pensione che continua a dedicare la sua vita allo studio. Aggiunge al suo curriculum anche un master in Criminologia alle sue 13. Ma non si ferma qui, perchè il dottor Altobelli ha pensato bene di iscriversi anche al corso di laurea in Scienze investigative. Conosciuto e stimato a Troia non solo come medico ma anche come sindaco, e adesso aggiunge anche il titolo di essere ilpiùal mondo. La lista è lunga, e le soddisfazioni, probabilmente, incommensurabili: Medicina e Chirurgia conseguita a Siena nel ’69, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere, Filosofia, Archeologia, doppia laurea in Pedagogia, Agraria e ...

