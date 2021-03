Lamborghini Urus vola a 298 orari sul ghiaccio del Lago Baikal. E’ record ai Days of Speed (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Lamborghini Urus ha raggiunto la strabiliante velocità di 298 chilometri orari. “Strabiliante” perché il fondo non era il solito asfalto, magari di una pista, bensì il ghiaccio del Lago Baikal che in questo periodo dell’anno raggiunge temperature tra i -15 ed i -18 gradi. Neanche a dire che si tratta di un nuovo record, conquistato durante la manifestazione Baikal Days of Speed da uno specialista delle condizioni estreme come il pilota Andrey Leontyev, che già 18 volte aveva conquistato record del genere sulla superficie ghiacciata. Leontyev ha guidato una Urus di serie, spinta da V8 4.0 biturbo da 650 cavalli e 850 Nm di coppia massima. Con la capacità di accelerare da 0 a 100 km/h ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Laha raggiunto la strabiliante velocità di 298 chilometri. “Strabiliante” perché il fondo non era il solito asfalto, magari di una pista, bensì ildelche in questo periodo dell’anno raggiunge temperature tra i -15 ed i -18 gradi. Neanche a dire che si tratta di un nuovo, conquistato durante la manifestazioneofda uno specialista delle condizioni estreme come il pilota Andrey Leontyev, che già 18 volte aveva conquistatodel genere sulla superficie ghiacciata. Leontyev ha guidato unadi serie, spinta da V8 4.0 biturbo da 650 cavalli e 850 Nm di coppia massima. Con la capacità di accelerare da 0 a 100 km/h ...

