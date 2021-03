Israele bombarda siti di resistenza a Gaza | nessun ferito

Leggi su zon

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Presi di mira un sito die un’officina, in risposta al lancio di un razzo dadurante le elezioni inAll’alba di oggi, l’esercito dello Stato dihato la Striscia diprendendo di mira un sito dia Deir Al Balah ed un altro più a sud della città. L’attacco – che avrebbe interessato anche un’officina – non ha fatto registrare vittime. A sentire un portavoce dell’esercito israeliano, l’atto è da considerarsi come una rappresaglia, una risposta al lancio di un razzo che – nella notte di martedì – daè piombato in una località deserta vicino a Beer Sheba, nel Negev, proprio mentre instavano tenendosi le elezioni. Fortunatamente non si registrano vittime neppure in ...