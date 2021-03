Isola Dei Famosi: rivelati i cachet folli di Ilary Blasi e degli opinionisti, cifre stellari (Di mercoledì 24 marzo 2021) Isola Dei Famosi 2021: nelle ultime ore sono stati rivelati i presunti cachet di Ilary Blasi e dei tre opinionisti. Vediamo insieme quanto guadagnano Isola Dei Famosi cachet Ilary Blasi opinionistiLunedì 22 Marzo è andata in onda la terza puntata dell’Isola dei Famosi, tra colpi di scena e risate anche questa volta il reality sta avendo un’enorme successo. Quest’anno alla conduzione abbiamo visto una Ilary Blasi spigliatissima e bellissima ma anche tre nuovi opinionisti che stanno avendo un’enorme successo. Stiamo parlando di Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e il ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 24 marzo 2021)Dei2021: nelle ultime ore sono statii presuntidie dei tre. Vediamo insieme quanto guadagnanoDeiLunedì 22 Marzo è andata in onda la terza puntata dell’dei, tra colpi di scena e risate anche questa volta il reality sta avendo un’enorme successo. Quest’anno alla conduzione abbiamo visto unaspigliatissima e bellissima ma anche tre nuoviche stanno avendo un’enorme successo. Stiamo parlando di Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e il ...

Advertising

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - Sveglio2 : La Martani che si allena per andare all’isola dei famosi ?? #isola - LaNotifica : MARCO MADDALONI: IL PUBBLICO LO RIVUOLE SULL’ISOLA DEI FAMOSI -