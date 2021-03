In Giappone una storica ordinanza in favore delle minoranze sessuali (Di mercoledì 24 marzo 2021) FUKUOKA – L’assemblea regionale della prefettura di Mie, nel Giappone centrale, ha approvato per la prima volta nella storia del Giappone una ordinanza che vieta a chiunque di rivelare l’orientamento sessuale o l’identità di genere di un individuo senza il consenso dell’interessato o una ragione giustificata. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) FUKUOKA – L’assemblea regionale della prefettura di Mie, nel Giappone centrale, ha approvato per la prima volta nella storia del Giappone una ordinanza che vieta a chiunque di rivelare l’orientamento sessuale o l’identità di genere di un individuo senza il consenso dell’interessato o una ragione giustificata.

