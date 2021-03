In arrivo le eSIM Vodafone abbinate ai piani voce e dati per smartphone (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le eSIM presto verranno fornite da un altro gestore telefonico, ovvero Vodafone. Come riportato da ‘mondo3.com‘, l’operatore rosso sarebbe sul punto di far partire la distribuzione delle SIM virtuali attraverso il proprio canale di vendita. Attualmente è già disponibile il servizio eSIM Vodafone OneNumber, che però consente, al prezzo di 5 euro mensili, di effettuare chiamate e ricevere notifiche IM a bordo di uno smartwatch compatibile senza dover per forza collegare il wereable allo smartphone. Le SIM virtuali di cui stiamo oggi parlando sono, invece, dedicate agli utenti con piani consumer voce e dati per smartphone (sono tutt’altra cosa rispetto al servizio che esiste già, eSIM Vodafone OneNumber, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lepresto verranno fornite da un altro gestore telefonico, ovvero. Come riportato da ‘mondo3.com‘, l’operatore rosso sarebbe sul punto di far partire la distribuzione delle SIM virtuali attraverso il proprio canale di vendita. Attualmente è già disponibile il servizioOneNumber, che però consente, al prezzo di 5 euro mensili, di effettuare chiamate e ricevere notifiche IM a bordo di uno smartwatch compatibile senza dover per forza collegare il wereable allo. Le SIM virtuali di cui stiamo oggi parlando sono, invece, dedicate agli utenti conconsumerper(sono tutt’altra cosa rispetto al servizio che esiste già,OneNumber, ...

Advertising

HDblog : RT @HDblog: Vodafone, in arrivo le eSIM per i piani smartphone voce e dati | Rumor - Asgard_Hydra : Vodafone, in arrivo le eSIM per i piani smartphone voce e dati | Rumor - - infoitscienza : Le eSIM di Vodafone: in arrivo quelle per tutti gli smartphone compatibili - 31ue30x : RT @HDblog: Vodafone, in arrivo le eSIM per i piani smartphone voce e dati | Rumor - HDblog : Vodafone, in arrivo le eSIM per i piani smartphone voce e dati | Rumor -