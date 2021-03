“Ho tanta paura”. E l’ospite scoppia a piangere davanti a Barbara D’Urso, che si commuove in diretta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella giornata di mercoledì 24 marzo è andata in onda una nuova puntata di ‘Pomeriggio Cinque’. E per Barbara D’Urso è stato davvero duro proseguire la sua trasmissione senza emozionarsi. Stavolta l’episodio più significativo si è verificato nella prima parte del programma. Normalmente il caos o momenti di grande imbarazzo avvengono nella seconda parte, ma una delle storie raccontate in studio ha fatto commuovere la padrona di casa, la quale non è riuscita a non rimanere colpita. Barbarella ha deciso di soffermarsi nuovamente sulla vicenda legata ai giovani originari dell’Emilia-Romagna, Alessandro Venturelli e Stefano Barilli, che sono scomparsi nel nulla. Il timore è che i due ragazzi siano finiti in una setta e che abbiano avuto una fine nefasta. La conduttrice Mediaset ha voluto collegarsi con le famiglie dei ragazzi, che da ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella giornata di mercoledì 24 marzo è andata in onda una nuova puntata di ‘Pomeriggio Cinque’. E perè stato davvero duro proseguire la sua trasmissione senza emozionarsi. Stavolta l’episodio più significativo si è verificato nella prima parte del programma. Normalmente il caos o momenti di grande imbarazzo avvengono nella seconda parte, ma una delle storie raccontate in studio ha fattore la padrona di casa, la quale non è riuscita a non rimanere colpita. Barbarella ha deciso di soffermarsi nuovamente sulla vicenda legata ai giovani originari dell’Emilia-Romagna, Alessandro Venturelli e Stefano Barilli, che sono scomparsi nel nulla. Il timore è che i due ragazzi siano finiti in una setta e che abbiano avuto una fine nefasta. La conduttrice Mediaset ha voluto collegarsi con le famiglie dei ragazzi, che da ...

Advertising

louistwinksis : @nmrpmnemi noemi ho tanta paura - HeelsFootLover : RT @GoddessLuana86: Che carini,cosi vi voglio. Dovete avere tanta paura e sganciare?? @findomitalia @BurattinoP @find0m findom femdom fins… - FATBOY13908809 : @NathTudor Ho tanta tanta paura che allora non si festeggeranno mai... Così per rompere i coglioni: e la festa dell'UOMO? - GoddessLuana86 : Che carini,cosi vi voglio. Dovete avere tanta paura e sganciare?? @findomitalia @BurattinoP @find0m findom femdom… - k4tacli : Non ho paura della morte ma di rileggere le nostre chat sì e pure tanta. -

Ultime Notizie dalla rete : tanta paura Vaccini, 700 richieste in 24 ore per testare ReiThera a Bisceglie: "Siamo sommersi dalle mail, non ce lo aspettavamo" Settecento mail in meno di 24 ore. Si sono fatti avanti da tutta la Puglia, hanno un'età compresa fra i 20 e i 60 anni, tanta paura di contrarre il virus e finire in ospedale, 'ma anche tanta fiducia nella scienza'. Sergio Carbonara , 61 anni, direttore delle Malattie infettive all'ospedale Vittorio Emauele II di ...

Pomeriggio 5, l'ospite scoppia a piangere durante l'intervista: 'Ho tanta paura'. Barbara D'Urso reagisce così l'ospite scoppia a piangere durante l'intervista: ' Ho tanta paura '. reagisce così. Oggi, nel corso del programma di Canale 5, Alessandro Venturelli (21 anni) e Stefano Barilli (23). Ospiti in collegamento da Sassuolo, Roberta la mamma di Alessandro e la ...

Florentia Sangimignano sconfitta a Napoli Paura e poi sospiro di sollievo per Pugnali LA NAZIONE Scomparso George Segal, star/mito degli Anni ’60 e ’70 Facebook Shares Sfiorò l’Oscar con “Chi ha paura di Virginia Woolf?” come miglior interprete non protagonista di Paolo Martini (AdnKronos) – Attore di tante e celebri commedie spensierate, icona del c ...

Arcivescovo Ancona, Pasqua di luci e ombre "La Pasqua di quest'anno, segnata dal drammatico impatto dell'epidemia e della variante del virus, appare con tutte le sue luci e le sue ombre": inizia così il messaggio pasquale di mons. Angelo Spina ...

Settecento mail in meno di 24 ore. Si sono fatti avanti da tutta la Puglia, hanno un'età compresa fra i 20 e i 60 anni,di contrarre il virus e finire in ospedale, 'ma anchefiducia nella scienza'. Sergio Carbonara , 61 anni, direttore delle Malattie infettive all'ospedale Vittorio Emauele II di ...l'ospite scoppia a piangere durante l'intervista: ' Ho'. reagisce così. Oggi, nel corso del programma di Canale 5, Alessandro Venturelli (21 anni) e Stefano Barilli (23). Ospiti in collegamento da Sassuolo, Roberta la mamma di Alessandro e la ...Facebook Shares Sfiorò l’Oscar con “Chi ha paura di Virginia Woolf?” come miglior interprete non protagonista di Paolo Martini (AdnKronos) – Attore di tante e celebri commedie spensierate, icona del c ..."La Pasqua di quest'anno, segnata dal drammatico impatto dell'epidemia e della variante del virus, appare con tutte le sue luci e le sue ombre": inizia così il messaggio pasquale di mons. Angelo Spina ...