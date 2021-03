Covid, scuole chiuse in 22 comuni in Sicilia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in applicazione dell'articolo 43 del Dpcm 2 marzo 2021 e a seguito della relazione settimanale del Dasoe, ha disposto la chiusura delle scuole in 22 comuni dell'isola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente della Regionena Nello Musumeci, in applicazione dell'articolo 43 del Dpcm 2 marzo 2021 e a seguito della relazione settimanale del Dasoe, ha disposto la chiusura dellein 22dell'isola. L'articolo .

