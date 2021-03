Ciclismo | Gand-Wevelgem 2021 | data | orario | diretta tv e streaming

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Domenica 28 marzo la stagione delle Classiche del Nord entra sempre più nel vivo con la, appuntamento di prestigio giunto ormai all’edizione numero 83 e consueto antipasto verso il Giro delle Fiandre e le altre Monumento del mese di aprile. Oltre 250 chilometri tra muri e sterrati, con il triplo passaggio sul Kemmelberg che potrà consentire a qualcuno di provare ad anticipare i velocisti visto il finale pianeggiante. Tutti contro Mads Pedersen, capace di imporsi nell’edizione dello scorso anno. IN TV – Lasarà trasmessa intv sia da RaiSport che da Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche insu RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go e Dazn. Sportface ...

Advertising

Eurosport_IT : Domenica la #GentWevelgem ci sarà ?? - OA_Sport : #CICLISMO Analizziamo le caratteristiche del percorso della Gand-Wevelgem 2021: il Kemmelberg, come al solito, sarà… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Gand

OA Sport

In uno scenario simile, si avvierebbero al rinvio anche l'E3 Prijs di Harelbeke in programma venerdì e la- Wevelgem in programma domenica. Più ottimisti gli organizzatori del Giro delle Fiandre,...- Wevelgem Morte Antoine Demoitiè, tra gli altri ciclisti regnano rabbia e tristezza 28/03/2016 A 12:03- Wevelgem Lutto nel mondo del: è morto Antoine Demoitiè 28/03/2016 A 06:32La Parigi-Roubaix numero 118 rischia di diventare un'edizione maledetta. La classica monumento, prevista per l'11 aprile e che per la prima volta nella sua storia ultracentenaria ...Il giornale francese Le Parisien ha anticipato quella che pare ormai una decisione inevitabile a causa del Covid. Nel 2020 la classica fu cancellata ...