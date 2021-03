Chris Evans: si intravedono i tatuaggi sul petto ed i fan sui social impazziscono (FOTO) (Di mercoledì 24 marzo 2021) La maglietta indossata da Chris Evans durante una nuova intervista ha lasciato intravedere i suoi tatuaggi sul petto e questo ha fatto impazzire i fan sui social. Durante una nuova videointervista, Chris Evans si è presentato con una canotta che ha lasciato intravedere i suoi tatuaggi sul petto e questo dettaglio ha fatto impazzire i fan dell'attore sui social. Chris Evans, che quest'anno compirà 40 anni, ha preso parte ad un'intervista insieme a suo fratello Scott che li ha visti riflettere sulla loro infanzia e sulla loro carriera. Durante la videochat con Ace Universe, Chris indossava una canotta bianca con una scollatura abbastanza bassa da lasciar intravedere i ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 marzo 2021) La maglietta indossata dadurante una nuova intervista ha lasciato intravedere i suoisule questo ha fatto impazzire i fan sui. Durante una nuova videointervista,si è presentato con una canotta che ha lasciato intravedere i suoisule questo dettaglio ha fatto impazzire i fan dell'attore sui, che quest'anno compirà 40 anni, ha preso parte ad un'intervista insieme a suo fratello Scott che li ha visti riflettere sulla loro infanzia e sulla loro carriera. Durante la videochat con Ace Universe,indossava una canotta bianca con una scollatura abbastanza bassa da lasciar intravedere i ...

Advertising

loustvass : RT @greenvloloxhs: boh raga chris evans è letteralmente l’uomo più attraente che abbia mai visto, ma come fa - piccolohoran : RT @greenvloloxhs: boh raga chris evans è letteralmente l’uomo più attraente che abbia mai visto, ma come fa - itsnihil_ : RT @_amantedelcine_: Chris Evans che chiama Sebastian “SEB” onestamente sono debole???? - MrsMischief : Non le voglio commentare queste foto, perché purtroppo anche oggi mio marito non si è svegliato Chris Evans.… - _starkll : RT @_amantedelcine_: Chris Evans che chiama Sebastian “SEB” onestamente sono debole???? -