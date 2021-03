Campionati Italiani Indoor Master di Ancona, primati e medaglie per l’atletica tarantina (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un weekend da record ai Campionati Italiani Indoor Master di Ancona, che hanno evidenziato un buon stato di salute dell’attività Master della nostra provincia, con la partecipazione di 9 atleti di cui 6 solo dalla Podistica Taras, che alla fine delle 4 giornate hanno conquistato 2 titoli Italiani, 6 secondi posti, 2 terzi posti stabilendo 6 nuovi primati regionali ed eguagliandone uno. I titoli Italiani sono andati alla grottagliese Marta Alò, tesserata per l’atletica Capo di Leuca, e ad Antonio Negro, ginosino tesserato per L’Amatori Atletica Acquaviva. La prima ha vinto la gara dei mt.1500 della categoria SF40 in 4:59.87, stabilendo il nuovo primato regionale Indoor di categoria, ed è salita sul ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un weekend da record aidi, che hanno evidenziato un buon stato di salute dell’attivitàdella nostra provincia, con la partecipazione di 9 atleti di cui 6 solo dalla Podistica Taras, che alla fine delle 4 giornate hanno conquistato 2 titoli, 6 secondi posti, 2 terzi posti stabilendo 6 nuoviregionali ed eguagliandone uno. I titolisono andati alla grottagliese Marta Alò, tesserata perCapo di Leuca, e ad Antonio Negro, ginosino tesserato per L’Amatori Atletica Acquaviva. La prima ha vinto la gara dei mt.1500 della categoria SF40 in 4:59.87, stabilendo il nuovo primato regionaledi categoria, ed è salita sul ...

Advertising

elenaricci1491 : Campionati Italiani Indoor Master di #Ancona, primati e medaglie per l'atletica tarantina - TarantiniTime : Campionati Italiani Indoor Master di #Ancona, primati e medaglie per l'atletica tarantina - ArosioLuca83 : @Motorsport_IT @SkySportF1 pazzesco, ho ascoltato i primi 6 minuti, di un egocentrismo esasperato... 'avrei fatto m… - informazionecs : Campionati Italiani Indoor Master di Ancona, primati e medaglie per l'atletica tarantina - Mainagi79540016 : @casino90210 @tuttiespertiqua Lei non ha mentito. Ha sempre detto di aver ballato in coppia nel latino MA NON HA MA… -