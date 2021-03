Brunetta: “Vecchi concorsi non servono, stop carta e penna” (Di mercoledì 24 marzo 2021) ”I concorsi fatti alla Vecchia maniera non servono più a nulla perché non selezionano più la qualità. Bisogna cambiare il modo”. Lo afferma il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo a Zapping su Radio Rai1. ”I concorsi carta e penna non si fanno più da nessuna parte d’Europa”, sottolinea. ”Io propongo di eliminare la carta e la penna e di eliminare i concorsi che durano 5-10 anni, perché non sono possibili i concorsi fatti alla maniera per cui arrivano 170.000-200.000 richieste e vengono riuniti negli stadi. In nessuna parte del mondo il reclutamento si fa così”, quindi bisogna ”cambiare pagina” utilizzando ”le nuove tecnologie, la digitalizzazione e l’intelligenza ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) ”Ifatti allaa maniera nonpiù a nulla perché non selezionano più la qualità. Bisogna cambiare il modo”. Lo afferma il ministro della Pubblica amministrazione, Renato, intervenendo a Zapping su Radio Rai1. ”Inon si fanno più da nessuna parte d’Europa”, sottolinea. ”Io propongo di eliminare lae lae di eliminare iche durano 5-10 anni, perché non sono possibili ifatti alla maniera per cui arrivano 170.000-200.000 richieste e vengono riuniti negli stadi. In nessuna parte del mondo il reclutamento si fa così”, quindi bisogna ”cambiare pagina” utilizzando ”le nuove tecnologie, la digitalizzazione e l’intelligenza ...

