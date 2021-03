Apple svela i nuovi prodotti in anteprima | tutte le novità in arrivo

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo aver diffusa una nuova serie di beta per iOS, tvOS e macOS,hato i prossimiin uscita Cresce l’attesa per vedere finalmente cos’ha in menteper questo 2021. In attesa degli iPhone 13 – in uscita il prossimo autunno – ci sono altri device che il colosso di Cupertino sta L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

puntotweet : La beta di Big Sur svela gli iMac con CPU ARM - - diwinetaste : Il #vino è poesia e arte, la forza della terra. DiWineTaste Mobile per iOS ti svela i suoi segreti - Linus2k : La mia playlist per #eurovision 2021 su #applemusic svela la mia classifica… -

Ultime Notizie dalla rete : Apple svela

Inews24

Il gioco è in arrivo per il servizio in abbonamentoArcade, disponibile su piattaforme iOS. ... A volte può essere imbarazzante esprimersi pubblicamente per quel che si è, ma se non ci "si...... un tweet di impostazione che fu pubblicato in modo automatizzato e cheuno dei primi nomi ... l' iPhone di. Il social network figurava già come app nella prima versione del telefono e del ...Dopo aver diffusa una nuova serie di beta per iOS, tvOS e macOS, Apple ha svelato le prossime novità in uscita nel corso del 2021 ...LEGGI ANCHE: Recensione Samsung Galaxy A52 L beta del sistema operativo iOS 14.5 include infatti dei riferimenti a un chip chiamato con il nome in codice “13G”, che non è attualmente utilizzato da ...