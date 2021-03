(Di martedì 23 marzo 2021)(ITALPRESS) – UPS ha annunciato l'avvio dei lavori di unalogistica “Built to Suit” di 40.000 m2 a, dedicata al settoree conforme agli standard GDP e GMP. L'inaugurazione è prevista per luglio 2022. Il sito includerà diversi ambienti a temperatura controllata validati per i prodottiche necessitano uno stoccaggio da -20°C, -80°C, da 2°C a 8°C e da 15°C a 25°C.Lasupporterà i clienti specializzati in prodotti farmaceutici e dispositivi medicali in Italia.“Proseguiamo nell'espansione delle nostre eccellenti capacità relative alladelper il mercato europeo” afferma Wes Wheeler, Presidente di UPS. “La...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia UPS Healthcare espande network catena del freddo, nuova struttura a Roma - - CorriereCitta : UPS Healthcare espande network catena del freddo, nuova struttura a Roma - gpellarin84 : RT @istbrunoleoni: Nei prossimi mesi si dovranno smistare grandi volumi per completare la campagna vaccinale Ed è qui che gli operatori hea… - AndreaGiuricin : RT @istbrunoleoni: La logistica healthcare deve essere attentamente pianificata perché da essa dipende la salute, anche nella capacità di t… - UPS_IT : RT @istbrunoleoni: La logistica healthcare deve essere attentamente pianificata perché da essa dipende la salute, anche nella capacità di t… -

Ultime Notizie dalla rete : UPS Healthcare

Il Cittadino on line

La partnership Nasce anche da questi numeri l'iniziativa che vede impegnateFoundation eper attuare un programma di consegne una supply chain globale per i vaccini anti Covid - 19,...Hyprr has 70,000 pre - sign -for the platform and the company has also 'reserved' usernames ... AI, supply chain, and. You can find more information at www.alphasigma.fund. About Hyprr, ...ROMA (ITALPRESS) – UPS ha annunciato l’avvio dei lavori di una nuova struttura logistica “Built to Suit” di 40.000 m2 a Roma, dedicata al settore healthcare e conforme agli standard GDP e GMP. L’inaug ...Iniziativa per accelerare la distribuzione delle dosi vede collaborare Ups Foundation con il programma Covax, Gavi e Care ...