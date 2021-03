Tensioni con Pechino | Farnesina convoca l' ambasciatore cinese a Roma

(Di martedì 23 marzo 2021) Lahato per mercoledì al ministero degli Esteri l'. La decisione è stata presa dopo le sanzioni imposte danei confronti dell'Unione europea. L'...

Corriere della Sera

La Farnesina ha convocato per mercoledì al ministero degli Esteri l'ambasciatore cinese a Roma. La decisione è stata presa dopo le sanzioni imposte da Pechino nei confronti dell'Unione europea. L'...Esattamente un anno fa, gli indici statunitensi toccavano i loro minimi,un calo del 30% in 22 giorni provocato dalla pandemia di coronavirus; dal 23 marzo del 2020, il Dow ha guadagnato oltre il ...AstraZeneca ha incluso "dati obsoleti" a sostegno dell'efficacia (al 79%) del suo vaccino contro il Covid-19. Le autorità ...La Farnesina ha convocato per mercoledì al ministero degli Esteri l'ambasciatore cinese a Roma. La decisione è stata presa dopo le sanzioni imposte da Pechino nei confronti dell'Unione europea. L'amba ...