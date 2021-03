Spesa pubblica per investimenti al Sud più che dimezzata negli ultimi 10 anni (Di martedì 23 marzo 2021) AGI - La Spesa pubblica per investimenti nel Mezzogiorno si è "più che dimezzata" nel corso negli ultimi 10 anni, ma i fondi di Next Generation Ue, se spesi bene, possono contribuire a fermare il divario sempre più ampio tra il nord e il sud del Paese. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al convegno "Sud - Progetti per ripartire", organizzato dalla ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. Secondo il premier, l'occasione per colmare le differenze è data dall'arrivo dei fondi del Recovery Fund: il programma Next Generation EU "prevede per l'Italia 191,5 miliardi da spendere entro il 2026 - ricorda Draghi - rafforzare la coesione territoriale in Europa e favorire la transizione digitale ed ecologica sono ... Leggi su agi (Di martedì 23 marzo 2021) AGI - Lapernel Mezzogiorno si è "" nel corso10, ma i fondi di Next Generation Ue, se spesi bene, possono contribuire a fermare il divario sempre più ampio tra il nord e il sud del Paese. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al convegno "Sud - Progetti per ripartire", organizzato dalla ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. Secondo il premier, l'occasione per colmare le differenze è data dall'arrivo dei fondi del Recovery Fund: il programma Next Generation EU "prevede per l'Italia 191,5 miliardi da spendere entro il 2026 - ricorda Draghi - rafforzare la coesione territoriale in Europa e favorire la transizione digitale ed ecologica sono ...

