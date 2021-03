Sparatoria in Colorado, il killer era pieno di ira contro gli islamofobi e paranoico (Di martedì 23 marzo 2021) Boulder, 23 mar – Il killer responsabile della Sparatoria a Boulder, in Colorado, sarebbe stato “paranoico” e avrebbe pubblicato spesso post contro gli “islamofobi” e i razzisti prima di uccidere dieci persone in un raptus di rabbia. Sparatoria in Colorado, il killer di origine siriana Ahmad Al Aliwi Alissa, 21 anni, è stato accusato di essere lui il killer che in un negozio di alimentari ha ucciso un fucile AR-15, dieci persona Boulder, in Colorado. Ali Aliwi Alissa, il fratello di 34 anni del sospetto, ha detto al Daily Beast che Ahmad era “molto antisociale” e, durante il liceo, avrebbe svilluppato la paranoia di “essere inseguito” come se qualcuno lo stesse pedinando o inseguendo. Le paranoie ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 marzo 2021) Boulder, 23 mar – Ilresponsabile dellaa Boulder, in, sarebbe stato “” e avrebbe pubblicato spesso postgli “” e i razzisti prima di uccidere dieci persone in un raptus di rabbia.in, ildi origine siriana Ahmad Al Aliwi Alissa, 21 anni, è stato accusato di essere lui ilche in un negozio di alimentari ha ucciso un fucile AR-15, dieci persona Boulder, in. Ali Aliwi Alissa, il fratello di 34 anni del sospetto, ha detto al Daily Beast che Ahmad era “molto antisociale” e, durante il liceo, avrebbe svilluppato la paranoia di “essere inseguito” come se qualcuno lo stesse pedinando o inseguendo. Le paranoie ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' di dieci morti tra cui un poliziotto il bilancio dell'ennesima sparatoria avvenuta in Colorado, a Boulder. Ferma… - ilpost : Almeno 10 persone sono state uccise da un uomo armato in un supermercato in Colorado, Stati Uniti - repubblica : Usa, sparatoria in un supermercato in Colorado: 'Almeno sei vittime' - rosaroccaforte : RT @ImolaOggi: Sparatoria in Colorado, il killer è Ahmad Alissa. Odiava Trump. - Mauri_SMM_SEO : #News #cronacaEstera #Colorado Un Uomo in un supermercato ha ucciso 10 persone prima di esser fermato :( ..… -