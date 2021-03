‘Sott e ‘ncoppa’ | la smorfia di Gaich | dietro l’exploit c’è… la matematica

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Cifre.il gol decisivo di Adolfocontro la Juventus ci sono anche loro. Già il 7 è in grado di dire tanto, il suo numero di maglia. Lo ha scelto in onore di Carmelo Imbriani, la cui storia lo aveva colpito una volta messo piede nel Sannio, ma in pochi avrebbero scommesso che allo Stadium avrebbe prevalso il suo, di 7, e non quello del più atteso di Cristiano Ronaldo, rimasto a secco solo contro il Benevento e il Chievo tra le squadre affrontate in serie A. Ci sarebbe poi il 69, il Sottosopra, o se preferite Sott e ‘Ncoppa, come viene definito nellanapoletana. E un ribaltamento più vibrante di questo era difficile immaginarlo se non proprio a quel minuto, il minuto del marchio che ha steso la Vecchia Signora. Si è intromesso nel discorso sudamericano che l’ingenuo Arthur aveva ...