Scuola, l'assessore Lagalla: 'Nostro modello contro covid funziona, solo lo 0,50% di positivi' (Di martedì 23 marzo 2021) 'La Scuola in Sicilia è un luogo sicuro, dove il virus non si diffonde. E questo grazie anche alle iniziative messe in campo dal governo Musumeci. Quello siciliano, quindi, è un modello da portare a ... Leggi su cataniatoday (Di martedì 23 marzo 2021) 'Lain Sicilia è un luogo sicuro, dove il virus non si diffonde. E questo grazie anche alle iniziative messe in campo dal governo Musumeci. Quello siciliano, quindi, è unda portare a ...

Lasiciliaweb : Positivo uno studente su 200: 'In Sicilia scuola sicura' L'assessore Lagalla illustra i dati: 'Il virus non si diff… - mschwarz : Per dire quanto la discussione sulla scuola è pretestuosa e strumentalizzata/29386: oggi l'assessore all'Istruzione… - CRToscana : #openCRT Scuola: Nardini, sui banchi a rotelle la Regione non ha competenze. L’assessore all’Istruzione ha risposto… - DivinaCommediaQ : RT @ComuneEmpoli: #EMPOLI #CULTURA Dal Centro diurno di Cerbaiola un mosaico del sommo poeta #Dante donato alla comunità L’assessore Vale… - ComuneEmpoli : #EMPOLI #CULTURA Dal Centro diurno di Cerbaiola un mosaico del sommo poeta #Dante donato alla comunità L’assessor… -