Russia | Lavrov | Rapporti con Ue distrutti da decisioni unilaterali di Bruxelles

"A Est invece abbiamo un'agenda molto intensa, che diventa ogni anno più diversificata" ha detto il ministro degli Esteri russo in una conferenza stampa congiunta con l'omologo cinese Wang Yi, dopo un incontro in Cina. E sul rapporto con gli Usa, dicono: "Creano alleanze da guerra fredda"

