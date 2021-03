Renzi è in Senegal e incontra Blair. “Mercoledì sarò in Senato” (Di martedì 23 marzo 2021) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi è a Dakar, capitale del Senegal, dove ha incontrato l’ex premier britannico Tony Blair e dove oggi incontrerà il presidente Senegalese Macky Sall. A comunicarlo con un post su Facebook lo stesso Renzi, che torna sulle polemiche scoppiate in Italia a proposito dei suoi viaggi all’estero, e in particolare a Riad e Dubai. “Cinque anni fa sono stato il primo premier a visitare alcuni paesi africani subsahariani, tra cui il Senegal”, scrive il Senatore. “Credevo e credo che l’Italia debba investire molto in Africa: inutile dire che dobbiamo aiutarli a casa loro se poi tagliamo su cooperazione allo sviluppo e lasciamo le infrastrutture ai cinesi”. “Oggi sono tornato a Dakar dove domattina vedrò il presidente Macky Sall”, ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) Il leader di Italia Viva Matteoè a Dakar, capitale del, dove hato l’ex premier britannico Tonye dove oggi incontrerà il presidenteese Macky Sall. A comunicarlo con un post su Facebook lo stesso, che torna sulle polemiche scoppiate in Italia a proposito dei suoi viaggi all’estero, e in particolare a Riad e Dubai. “Cinque anni fa sono stato il primo premier a visitare alcuni paesi africani subsahariani, tra cui il”, scrive ilre. “Credevo e credo che l’Italia debba investire molto in Africa: inutile dire che dobbiamo aiutarli a casa loro se poi tagliamo su cooperazione allo sviluppo e lasciamo le infrastrutture ai cinesi”. “Oggi sono tornato a Dakar dove domattina vedrò il presidente Macky Sall”, ...

Advertising

shopenauerwho : RT @tommasorodano: Matteo Renzi è partito stamattina per la sua tournée africana (anticipata dal @fattoquotidiano): è in Senegal, dove ha i… - RobertoSignore7 : RT @mariamacina: Matteo Renzi Cinque anni fa sono stato il primo premier a visitare alcuni paesi africani subsahariani, tra cui il Senega… - ve10ve : RT @tommasorodano: Matteo Renzi è partito stamattina per la sua tournée africana (anticipata dal @fattoquotidiano): è in Senegal, dove ha i… - RobertoSimeone1 : RT @baffi_francesco: Renzi è partito per il Senegal. #PRIMAISENEGALESI - RobertoBlumett1 : @lucatelese Non credo proprio Renzi è andato in Senegal per prepararsi per il futuro, capire come arrivare in Itali… -