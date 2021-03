Prandelli, una fine ancora più amara (Di martedì 23 marzo 2021) Era già tutto previsto, il che rende la fine ancora più amara. Chissà cosa è successo dopo la partita con il Milan , cosa è frullato nella testa di Prandelli , l'unico di campo ad avere a cuore le ... Leggi su lanazione (Di martedì 23 marzo 2021) Era già tutto previsto, il che rende lapiù. Chissà cosa è successo dopo la partita con il Milan , cosa è frullato nella testa di, l'unico di campo ad avere a cuore le ...

Advertising

AAlciato : Un allenatore. Una persona. #Prandelli - capuanogio : #Prandelli si è dimesso e non è più l'allenatore della #Fiorentina. In un ambiente in cui la parola dimissioni se… - DiMarzio : In una toccante lettera, #Prandelli spiega i motivi dell'addio alla #Fiorentina - heroesandcons : RT @AAlciato: Un allenatore. Una persona. #Prandelli - ecirtaeb_ : RT @AAlciato: Un allenatore. Una persona. #Prandelli -