Porsche Taycan - Aggiornamento gratuito del software per le Model Year 2020

La Porsche ha introdotto un Aggiornamento software gratuito per tutte le Taycan Model Year 2020: l'intervento, che richiede un passaggio della vettura in officina, serve ad allineare le funzionalità dei primi esemplari consegnati a quelle del Model Year 2021 attualmente in vendita nelle concessionarie. Smartlift ed assetto. Per i Modelli con sospensioni pneumatiche viene attivata la funzione Smartlift, che tramite le coordinate gps memorizza la posizione degli ostacoli per attivare automaticamente il sollevamento. Viene inoltre riprogrammato il controllo di stabilità per ottimizzare la guida e consentire di migliorare ulteriormente l'accelerazione: nella modalità Launch Control, la ...

