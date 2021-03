Pasqua, veglia del Papa anticipata alle 19.30. Niente Via Crucis al Colosseo (Di martedì 23 marzo 2021) Il calendario Pasquale del Vaticano: veglia anticipata alle 19.30 e Via Crucis a San Pietro. Prevista la partecipazione dei fedeli. CITTA’ DEL VATICANO – Il calendario Pasquale del Vaticano è stato pubblicato. Come già successo per il periodo natalizio, la Santa Sede ha dovuto rimodulare i propri impegni nel rispetto delle norme anti-Covid. A differenza dello scorso anno, si è deciso di aprire (nonostante le limitazioni) le celebrazioni ai fedeli in modo limitato. Pasqua 2021, la Via Crucis a San Pietro Per il secondo anno consecutivo la Via Crucis del Venerdì Santo si farà a San Pietro e non al Colosseo. Il rito, come annunciato dal Vaticano, si terrà alle 21 del 2 aprile nel rispetto delle ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 marzo 2021) Il calendariole del Vaticano:19.30 e Viaa San Pietro. Prevista la partecipazione dei fedeli. CITTA’ DEL VATICANO – Il calendariole del Vaticano è stato pubblicato. Come già successo per il periodo natalizio, la Santa Sede ha dovuto rimodulare i propri impegni nel rispetto delle norme anti-Covid. A differenza dello scorso anno, si è deciso di aprire (nonostante le limitazioni) le celebrazioni ai fedeli in modo limitato.2021, la Viaa San Pietro Per il secondo anno consecutivo la Viadel Venerdì Santo si farà a San Pietro e non al. Il rito, come annunciato dal Vaticano, si terrà21 del 2 aprile nel rispetto delle ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Papa: 'Veglia pasquale anticipata alle 19:30' #pasqua - news_mondo_h24 : Pasqua, veglia del Papa anticipata alle 19.30. Niente Via Crucis al Colosseo - ilfaroonline : La zona rossa frena i riti della Pasqua: niente Via Crucis al Colosseo e Veglia anticipata - voceditalia : Restrizioni Covid, Papa Francesco anticipa la veglia di Pasqua - ZeniaConfusa : RT @mariamasi14: Quando dobbiamo cominciare a strapparci le vesti per la Pasqua rubata ai poveri bambini? E quando per la veglia della vigi… -