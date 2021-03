Nuovo Dpcm dopo Pasqua, ipotesi proroga fino all’11 aprile delle attuali misure (Di martedì 23 marzo 2021) Prende sempre più piede tra le maglie della maggioranza un’ipotesi di proroga dell’attuale Dpcm, in scadenza il 6 aprile, almeno fino all’11 aprile, vale a dire fino alla prima domenica successiva alla naturale scadenza. La situazione epidemiologica in Italia, seppur sotto controllo, continua a preoccupare il governo Draghi, che dunque si dimostra ancora una volta per nulla votato alle aperture ma con una linea di estrema prudenza. dopo Pasqua, dunque, in arrivo nuove restrizioni, e a confermarlo è il ministro del lavoro ed esponente di spicco del Partito Democratico, Andrea Orlando, a Porta a Porta: “Non ci sono ancora notizie definitive. E’ una valutazione in corso”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Prende sempre più piede tra le maglie della maggioranza un’didell’attuale, in scadenza il 6, almeno, vale a direalla prima domenica successiva alla naturale scadenza. La situazione epidemiologica in Italia, seppur sotto controllo, continua a preoccupare il governo Draghi, che dunque si dimostra ancora una volta per nulla votato alle aperture ma con una linea di estrema prudenza., dunque, in arrivo nuove restrizioni, e a confermarlo è il ministro del lavoro ed esponente di spicco del Partito Democratico, Andrea Orlando, a Porta a Porta: “Non ci sono ancora notizie definitive. E’ una valutazione in corso”. SportFace.

Advertising

Daniele_Manca : Scuole aperte in zona rossa dopo Pasqua col nuovo Dpcm: l'ipotesi della ministra ?@elenabonetti? ?@Corriere? - d_essere : RT @Epalermo2020: #Draghi copia la #Merkel pronto il prossimo #DPCM per un nuovo #lockdown ??????????????#staseraitalia - Epalermo2020 : #Draghi copia la #Merkel pronto il prossimo #DPCM per un nuovo #lockdown ??????????????#staseraitalia - emanuelespo : ?? Nuovo Podcast! 'Virus flash- io sono io...' su @Spreaker #deputati #dpcm #draghi #espositoemanuele #iosonoio… - 82difelice : RT @romatoday: Il nuovo Dpcm dopo il lockdown di Pasqua con le regole sui colori delle regioni, gli spostamenti e la scuola -