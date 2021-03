Napoli | rubano una bici elettrica e investono un poliziotto durante la fuga

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutila mattinata di ieri gli agenti di polizia sono intervenuti a via Foria, nella zona adiacente a via Miracoli su segnalazione di una rapina. Una volta giunti sul posto sono stati avvicinati dalla vittima. Questa ha raccontato di essere stata minacciata e rapinata della suada tre uomini, di cui due armati di coltello, a bordo di uno scooter. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno intercettato il motoveicolo che percorreva contromano via Federico Delfino dove i rapinatori, alla loro vista, hanno accelerato la marcia effettuando manovre pericolose. Da lì ne è nato un inseguimento fino a che i rapinatori si sono trovati faccia a faccia con un’altra pattuglia e hanno proseguito lasui marciapiedi investendo ...