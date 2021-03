MotoGP, Dovizioso verso l’Aprilia a lungo termine? “Mai dire mai” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Andrea Dovizioso si è raccontato a Skysport24. Nel giorno del suo 35esimo compleanno, il pilota di Forlì è stato incalzato su un possibile futuro a lungo termine in sella Aprilia, anche dopo i test di Jerez. Dovizioso non si scompone: “Mai dire mai. E’ molto semplice, oggi vivo alla giornata .Non so ancora cosa aspettarmi e come andrà. Per me è importante stare su una MotoGP e ringrazio l’Aprilia per l’occasione. Abbiamo i test a Jerez e poi vedremo, in questo momento la risposta giusta è mai dire mai. Non puoi conoscere una moto finche’ non ci sali sopra. Al momento sarebbe sbagliato dire assolutamente no o assolutamente sì– prosegue Dovizioso- “Un sogno? Vincere con Aprilia sarebbe qualcosa di ‘wow’, ma so bene ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) Andreasi è raccontato a Skysport24. Nel giorno del suo 35esimo compleanno, il pilota di Forlì è stato incalzato su un possibile futuro ain sella Aprilia, anche dopo i test di Jerez.non si scompone: “Maimai. E’ molto semplice, oggi vivo alla giornata .Non so ancora cosa aspettarmi e come andrà. Per me è importante stare su unae ringrazioper l’occasione. Abbiamo i test a Jerez e poi vedremo, in questo momento la risposta giusta è maimai. Non puoi conoscere una moto finche’ non ci sali sopra. Al momento sarebbe sbagliatoassolutamente no o assolutamente sì– prosegue- “Un sogno? Vincere con Aprilia sarebbe qualcosa di ‘wow’, ma so bene ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? @AndreaDovizioso a Sky Sport: 'Futuro in Aprilia? Mai dire mai, vincere insieme sarebbe wow' #SkyMotori… - SkySportMotoGP : Dovizioso compie 35 anni: appuntamento su Sky Sport24 #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - sportface2016 : #MotoGP, #Dovizioso in pianta stabile in #Aprilia? 'Mai dire mai' - giuseppefiat700 : RT @SkySportMotoGP: ?? @AndreaDovizioso a Sky Sport: 'Futuro in Aprilia? Mai dire mai, vincere insieme sarebbe wow' #SkyMotori #SkyMotoGP #M… - ReDeeMcrIeR : RT @SkySportMotoGP: ?? @AndreaDovizioso a Sky Sport: 'Futuro in Aprilia? Mai dire mai, vincere insieme sarebbe wow' #SkyMotori #SkyMotoGP #M… -