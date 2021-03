Mazzeo Ugl | “Risultato nelle previsioni | frutto di un costante impegno a fianco dei lavoratori”

(Di martedì 23 marzo 2021) Si chiudono con la riconferma di sei seggi le elezioni Rsu per la Ugl metalmeccanici, nello stabilimento della StMicroelectronics di Catania. Un, quello conseguito dopo un mese di votazioni, ampiamentedel sindacato di via Teatro Massimo che dunque porta a casa cinque rappresentanti sindacali tra gli impiegati (il sesto seggio è ... L'articolo UGL SICILIA.

... siamo comunque riusciti ad ottenere una buona performance " dice Angelo, Segretario Provinciale della federazione Metalmeccanici che tra l'altro è stato confermato per la quinta volta ...