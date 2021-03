L’addio dell’Italia e della Chiesa a padre GianPaolo Salvini (Di martedì 23 marzo 2021) Tra le note difficoltà che tutti conosciamo per via del Covid, oggi l’Italia ha dato il suo ultimo saluto a padre GianPaolo Salvini, direttore de La Civiltà Cattolica dal 1984 al 2011. Nell’occasione la figura di padre Salvini è stata ricordata così dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un saluto indirizzato al preposito generale della Compagnia di Gesù, padre Arturo Sosa: “L’ho conosciuto e incontrato numerose volte. Ne ho letto tanti scritti. L’ho costantemente ammirato per la profondità delle riflessioni, per la sua grande cultura, per la la sua capacità di far intendere il senso della vita e di avvicinare alla dimensione spirituale. Nelle occasioni di incontro ne ho anche apprezzato l’equilibrio e la garbata ironia ... Leggi su formiche (Di martedì 23 marzo 2021) Tra le note difficoltà che tutti conosciamo per via del Covid, oggi l’Italia ha dato il suo ultimo saluto a, direttore de La Civiltà Cattolica dal 1984 al 2011. Nell’occasione la figura diè stata ricordata così dal PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, in un saluto indirizzato al preposito generaleCompagnia di Gesù,Arturo Sosa: “L’ho conosciuto e incontrato numerose volte. Ne ho letto tanti scritti. L’ho costantemente ammirato per la profondità delle riflessioni, per la sua grande cultura, per la la sua capacità di far intendere il sensovita e di avvicinare alla dimensione spirituale. Nelle occasioni di incontro ne ho anche apprezzato l’equilibrio e la garbata ironia ...

