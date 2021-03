Isola dei Famosi: Akash e la triste storia dei “belli che non ballano” (Di martedì 23 marzo 2021) Akash Kumar, secondo eliminato dell’Isola dei Famosi 2021, è la dimostrazione vivente che (per fortuna) in tv e nella vita la bellezza non è tutto. Perché se pure sei stato baciato dalla natura – o aiutato dalla chirurgia, secondo qualche maligno – e sulle foto, sui social, appari come un Dio, talvolta basta aprire bocca per crollare dal piedistallo e ridiventare umano e “piccolo” quanto se non più degli altri. Akash è l’esempio lampante di come a volte sia meglio restare muti e sorridere dai manifesti che aprire bocca e togliere ogni illusione. Un ragazzo bellissimo, al limite della perfezione, reduce da un altro reality, Ballando con le stelle, dal quale si trascinava una zavorra di polemiche legate alle sue (presunte) molteplici identità e alla natura dei suoi occhi. Ma fin qui: ... Leggi su dilei (Di martedì 23 marzo 2021)Kumar, secondo eliminato dell’dei2021, è la dimostrazione vivente che (per fortuna) in tv e nella vita la bellezza non è tutto. Perché se pure sei stato baciato dalla natura – o aiutato dalla chirurgia, secondo qualche maligno – e sulle foto, sui social, appari come un Dio, talvolta basta aprire bocca per crollare dal piedistallo e ridiventare umano e “piccolo” quanto se non più degli altri.è l’esempio lampante di come a volte sia meglio restare muti e sorridere dai manifesti che aprire bocca e togliere ogni illusione. Un ragazzossimo, al limite della perfezione, reduce da un altro reality, Ballando con le stelle, dal quale si trascinava una zavorra di polemiche legate alle sue (presunte) molteplici identità e alla natura dei suoi occhi. Ma fin qui: ...

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - canalecinque_ : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. #Isola - iinstaale : RT @QuiMediaset_it: Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissimi g… -