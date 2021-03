Isola dei Famosi 2021: Akash Kuma contro tutti (Di martedì 23 marzo 2021) Akash Kumar ha abbandonato L'Isola dei Famosi, dove ha soggiornato per una sola settimana. Il modello, tornato in possesso dei suoi social, si è scagliato contro tutti. Poco dopo, però, ha rimosso la maggior parte delle Instagram Stories. Akash dopo l'Isola dei Famosi Ultimo eliminato dall'Isola dei Famosi, Akash Kumar non ha accettato di proseguire la sua avventura a Paradise Island. Il modello ha preferito tornare a casa, facendo infuriare anche Ilary Blasi. La conduttrice, quando lo ha sentito esclamare che il suo intento era rimanere in gioco per poco, quasi come se avesse fatto un favore a lei e al suo staff, ha perso le staffe. «Mi spiace aver dato spazio a te e ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 23 marzo 2021)r ha abbandonato L'dei, dove ha soggiornato per una sola settimana. Il modello, tornato in possesso dei suoi social, si è scagliato. Poco dopo, però, ha rimosso la maggior parte delle Instagram Stories.dopo l'deiUltimo eliminato dall'deir non ha accettato di proseguire la sua avventura a Paradise Island. Il modello ha preferito tornare a casa, facendo infuriare anche Ilary Blasi. La conduttrice, quando lo ha sentito esclamare che il suo intento era rimanere in gioco per poco, quasi come se avesse fatto un favore a lei e al suo staff, ha perso le staffe. «Mi spiace aver dato spazio a te e ...

