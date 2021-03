I faraglioni di Capri devastati dalla pesca illegale dei datteri di mare

(Di martedì 23 marzo 2021) Sgominate due organizzazioni criminali che, per procurarsidi, hanno devastato l’ecosistema marino del golfo di Napoli, creando danni consistenti aidi. Disastro ambientale. È il principale capo di imputazione per due organizzazioni criminali che per procurarsidihanno devastato l’ecosistema marino del golfo di Napoli, creando danni consistenti ai

Advertising

reportrai3 : Faraglioni di Capri devastati dalla raccolta dei datteri di mare: 19 misure cautelari ?? - LaStampa : Danneggiano i Faraglioni di Capri durante la raccolta dei “datteri di mare”: notificate 19 misure cautelari - Tg3web : I faraglioni di Capri devastati dai pescatori di frodo a caccia di datteri di mare. Danneggiata quasi la metà delle… - dcd728 : RT @BeautyfromItaly: Faraglioni Rocks, Capri, via IG mona_darlene_mdd ? - Gretola3 : RT @Tg3web: I faraglioni di Capri devastati dai pescatori di frodo a caccia di datteri di mare. Danneggiata quasi la metà delle pareti somm… -

Ultime Notizie dalla rete : faraglioni Capri

...Guardia di Finanza ha notificato 19 misure cautelari emessi dalla Procura di Napoli con l'accusa di devastazione ambientale attuata per scavare le rocce del porto di Napoli e deiDi...La Procura di Napoli e della GdF ha notificato 19 misure cautelari con l'accusa di devastazione ambientale attuata per scavare dalle rocce del Porto di Napoli e anche deidiper prelevare dalle rocce i 'datteri di mare', molluschi che vengono estratti picconando e infliggendo un grave danno all'ecosistema marino. Secondo quanto accertato da un pool di ...Capri, Faraglioni distrutti dalla pesca di datteri di mare, danneggiato il 42% dell'acosistema: 19 gli arresti ...devastazione ambientale attuata per scavare dalle rocce del Porto di Napoli e anche dei Faraglioni di Capri per prelevare dalle rocce i “datteri di mare”, estratti picconando e infliggendo un ...