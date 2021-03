Higuain | ' Dovevo andare al Milan | ma Capello'

(Di martedì 23 marzo 2021) MIAMI (Stati Uniti) - Gonzaloe il. Una storia che si è consumata in fretta e che, secondo quanto ha riferito l'attaccante argentino in un intervista a F12, poteva nascere molto prima. ...

MIAMI (Stati Uniti) - Gonzaloe il Milan. Una storia che si è consumata in fretta e che, secondo quanto ha riferito l'... "scegliere se andare al Real Madrid o al Milan che era una ......, attaccante dell' Inter Miami , che in Italia ha vestito le maglie di Napoli , Juventus e Milan , parla a F12 , tornando su un suo trasferimento passato, ai tempi del River Plate: '...L'attaccante argentino rivela un particolare vissuto ai tempi del River Plate: il tecnico ex Juve decisivo per la sua carriera ...Gonzalo Higuain, intervistato da F12, ha svelato un retroscena di mercato riguardante il Milan: «Dovevo scegliere se andare al Real Madrid o al Milan che era una squadra di ‘super galacticos’. Poi son ...