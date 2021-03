Graduatorie ATA terza fascia: come si compila la domanda, dalla scelta della provincia al codice per l’inoltro. LE GUIDE (Di martedì 23 marzo 2021) Ci si può inserire per i seguenti profili: assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, assistente tecnico, infermiere, addetto alle aziende agrarie, guardarobiere. Le operazioni da fare sono 1) registrarsi a istanze online, se ancora non in possesso di credenziali 2) compilare la domanda tra il 22 marzo e il 22 aprile 2021 su istanze online. Puoi L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) Ci si può inserire per i seguenti profili: assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, assistente tecnico, infermiere, addetto alle aziende agrarie, guardarobiere. Le operazioni da fare sono 1) registrarsi a istanze online, se ancora non in possesso di credenziali 2)re latra il 22 marzo e il 22 aprile 2021 su istanze online. Puoi L'articolo .

